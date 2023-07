Tony Bennett e Lady Gaga: uma bonita história de amizade e música

Em 2014, os amigos lançaram o álbum “Cheek to Cheek”, onde interpretaram clássicos do jazz

A diferença de mais de 60 anos de idade não foi obstáculo para a admiração mútua que Tony Bennett e Lady Gaga nutriam um pelo outro. Essa relação de amizade entre a rainha do pop e o lendário cantor de jazz se solidificou em 2011, quando Gaga confiou a Bennett a tarefa de desenhar sua imagem nua. Na época, Bennett tinha 85 anos, enquanto Gaga tinha 25. A sessão de fotos, conduzida pela renomada Annie Leibovitz, resultou em uma capa marcante para a revista Vanity Fair.

O desenho de Bennett da jovem cantora foi leiloado no eBay, com todo o valor arrecadado destinado a entidades beneficentes escolhidas pelos artistas. A parceria profissional entre eles começou com a gravação da música “Love Is a Lamp” no mesmo ano. Essa colaboração foi o pontapé inicial para uma série de projetos conjuntos, sempre permeados por muito carinho e respeito mútuo.

Em 2014, os amigos lançaram o álbum “Cheek to Cheek”, onde interpretaram clássicos do jazz. O trabalho alcançou o topo das paradas da Billboard na primeira semana de vendas, demonstrando a sintonia artística entre os dois e o carinho do público pelo projeto. A amizade também atravessou momentos pessoais delicados, como quando Bennett foi convidado para se apresentar no casamento de Gaga com o ator Taylor Kinney, mesmo que o noivado tenha sido desfeito antes da cerimônia.

Em 2016, Tony Bennett compartilhou ao mundo seu diagnóstico de Alzheimer, mas isso não abalou a parceria com Gaga. Em 2021, eles lançaram o álbum de duetos “Love for Sale”, enquanto a doença começava a afetar consideravelmente o cantor. Em um emocionante momento no programa 60 Minutes da CBS, Gaga compartilhou um instante especial em que Bennett lembrava e mencionava seu nome.

Além da música, ambos se uniram em prol da saúde pública. Em um histórico evento no Radio City Music Hall, em Nova York, eles realizaram duas apresentações apenas para o público vacinado contra a Covid-19, enquanto manifestantes contrários às vacinas protestavam do lado de fora. A atitude demonstrou o comprometimento deles com a segurança e a conscientização durante a pandemia.

A amizade e parceria entre Tony Bennett e Lady Gaga transcendeu gerações e estilos musicais, unindo o talento e a paixão de dois artistas ímpares que deixaram uma marca indelével na história da música.