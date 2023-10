Sonia Abrão testa positivo para Covid e é afastada presencialmente do A Tarde É Sua

A comunicadora fez questão de esclarecer que não está enfrentando sintomas graves da doença

Folhapress

São Paulo – SP

A apresentadora Sonia Abrão, do programa “A Tarde É Sua” da RedeTV!, afirmou nesta segunda-feira (9) que testou positivo para a Covid-19, obrigando-a a se afastar temporariamente das gravações presenciais. Em um comunicado durante o programa, Sonia compartilhou sua situação e seu compromisso com a segurança de seus colegas.

“Estou em casa, meio que contra minha vontade, mas forçada pela situação. Ontem, meu teste para Covid deu positivo. Estou me sentindo bem, apenas um pouco rouca, mas consigo falar quase normalmente. Preciso me manter afastada, pois mesmo nas minhas condições, eu poderia continuar trabalhando, mas o risco de contágio é o principal problema”, disse ela, ao vivo, nesta segunda.

A comunicadora fez questão de esclarecer que não está enfrentando sintomas graves da doença. “Não tenho nada, não sinto nada, além da rouquidão e daquela preguiça de fazer qualquer coisa. Mas, de um dia para o outro, melhorei cerca de 50%. É só isso, não tive mais nenhum sintoma. Estou aqui”, acrescentou.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Sonia Abrão enfrenta o vírus. Em setembro do ano passado, a apresentadora também foi diagnosticada com a Covid-19, o que a levou a se afastar do trabalho por 20 dias para se recuperar da doença e de um diagnóstico adicional de pneumonia bacteriana.