Luisa Sonza desabafa sobre casamento com Whindersson Nunes: “Me afetou muito”

A cantora, que não tem muita sorte quando se trata da junção da sua vida amorosa com a sua vida profissional, abriu seu coração em entrevista.

Minha gente, se tem uma coisa que não é fácil é a vida amorosa da nossa musa Luisa Sonza, que infelizmente sempre acaba afetando a sua vida profissional. Diante disso, durante a sua participação no podcast “Foquinha Entrevista”, a cantora abriu o seu coração e fez uma raro desabafo a respeito de como o seu casamento com o humorista Whindersson Nunes afetou sua carreira.

“Minha história foi muito perdida por eu ter casado com o Whindersson, então minha história foi muito mudada, eu fui muito desacreditada como artista por muito tempo. Então, o meu foco sempre foi, antes de tudo, me tornar uma potência e desvincular de uma das maiores imagens do país”

Diante disso, ela explicou: “Eu tinha que correr contra o tempo, entendeu? Eu tava vinculada a uma imagem muito grande, se união desvinculasse mais forte, rápido possível eu estava ferrada”.

Por fim, a cantora confessa que toda essa situação acabou afetando a sua insegurança como artista, fazendo com que ela criasse uma camada para se proteger.

“Isso me afetou muito, na minha insegurança, como artista, para eu compor, para eu realmente ter essa liberdade, eu me travei demais, foi todo um processo de escamação dessas camadas que eu criei pra me proteger”, finalizou Luisa.