‘Sofri muito para conseguir voltar a ser eu’, diz Viih Tube

Atriz e influenciadora lembra cancelamento e conta como ele impactou sua autoestima

MARIANA ARRUDAS

SÃO PAULO, SP

Não foi fácil para a atriz e youtuber Viih Tube, 21, virar essa pessoa bem resolvida e desinibida que aparece hoje em dia nas redes e em frente às câmeras. Em 2016, Viih era uma adolescente de 15 anos quando postou um vídeo no Snapchat em que aparecia cuspindo na boca do seu gato, que estava dormindo. A internet não perdoou.

Ela foi cancelada mesmo depois de pedir desculpas e tentar explicar sua intenção: as imagens seriam um tutorial para quem quisesse aprender a alimentar seus felinos. “Vivi meu cancelamento e isso me mudou para o resto da vida. Entrei em uma caixinha com medo de tudo. Para sair dela demorou anos”, diz ela, que tem mais de 23 milhões de seguidores só no Instagram. É mais que o dobro de toda a população de Portugal.

Ela ganhou repercussão nacional após participar da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), e diz que decidiu participar do reality para apresentar ao país sua versão “mais verdadeira”. “Sofri muito para conseguir voltar a ser eu. A gente só ama o que faz quando está feliz, e eu não estava.”

Mas agora está. Em outubro de 2021, ela usou suas redes (claro), para anunciar que chegava ao fim o relacionamento de três anos com o também influencer Bruno Magri, e está curtindo a vida desde então. Sem crise. “Eu era super dependente de homem, não sou mais. Esta é a primeira vez que estou solteira e feliz”, conta Viih.

A fase ultrafesteira e pegadora, no entanto, parece que já passou. “No início foi ‘despirocada’ total, só queria beijar na boca. Agora passou um pouco, voltei a trabalhar no começo do ano. Automaticamente fiquei mais calma, mas continuo tendo meus contatinhos”, brinca, em conversa com o F5, nos bastidores da gravação da comédia “Doce Família”.

Com sua participação no filme, a ideia é que o público passe a enxergá-la como atriz também. “Antes de ser influenciadora eu já estudava interpretação, mas não adianta, sou mais conhecida como youtuber mesmo”, conforma-se.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Viih interpreta Babi, irmã da protagonista Tamara, personagem de Mariana Xavier, e diz que fazer a comédia foi uma experiência diferente, com o bônus de uma agradável surpresa. “Eu não achava que eu poderia ser engraçada!”, diz a influenciadora e atriz.