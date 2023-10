SBT negocia com Virgínia Fonseca e influenciadora gravará teste para estrear na TV

A ideia inicial da emissora é misturar musicais com formatos internacionais, e dancinhas que fazem sucesso nas suas redes sociais

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A influenciadora Virginia Fonseca negocia a possibilidade de estrear como apresentadora de televisão. No mês de novembro, a esposa do cantor Zé Felipe vai gravar um teste no SBT, com quem conversa para ter um programa nos sábados à noite a partir de 2024.

O teste já está agendado para a primeira quinzena no mês que vem, mas o projeto é ainda embrionário. Não há definição de título ou de quadros fixos. O SBT, no entanto, registrou no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) a marca “Sabadou com Virginia”.

A ideia inicial do SBT é misturar musicais com formatos internacionais, e dancinhas que fazem sucesso nas suas redes sociais. A exibição seria na faixa das 22h30, para trazer uma alternativa ao Altas Horas, de Serginho Groisman, na Globo.

A informação da negociação foi dada inicialmente pelo site TV Pop. O teste de Virginia será dirigido por Gustavo Vaccari, diretor do Fofocalizando, e que já atuou em atrações exibidas pelo SBT aos sábados, como Esquadrão da Moda e Bake Off Brasil.

A ideia de trazer Virginia foi de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos. A principal executiva da emissora enxerga que Virginia tem potencial para trazer anunciantes de peso e tem apelo com um público ultrapopular que assiste historicamente à emissora.

Um teste de desenvoltura será feito também no Teleton, marcado para a primeira semana de novembro. Virginia participará da maratona beneficente, e terá seu desempenho ao vivo avaliado pelo SBT junto com o piloto da atração em si.

Em entrevista à Folha de S.Paulo no último dia 9, Virginia admitiu que conversava com o SBT para estrear na televisão, mas sem dar maiores detalhes. Ela admitiu que é um desejo seu levar seu conteúdo para a TV aberta.

“Se Deus quiser, vem aí. Eu não posso falar. Já estou tendo reuniões e vai acontecer”, contou a influenciadora, que conta com 44 milhões de seguidores só no Instagram.

Procurado pela Folha de S.Paulo, o SBT confirma que Virginia participará do Teleton, mas que “não existe nada acordado” entre as partes no momento.