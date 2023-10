Vitória Strada se declara para ex-noiva: “Te amo”

A atriz terminou o seu noivado com Marcella Rica com bandeira branca hasteada e direito a declaração de aniversário

Marcella Rica completou 32 anos de vida e não deixou de receber a homenagem da sua ex-noiva, Vitória Strada. Minhas fofoqueiras do Leblon comemoraram que as duas terminaram o noivado com bandeira de paz e tudo isso foi observado após a declaração que Vitória fez para a ex-noiva em seu aniversário.

“Feliz aniversário pra dona das covinhas mais lindas desse mundo! Te amo, coisa linda! Tô aqui pra tudo, não esquece”, escreveu Vitória.

Vale ressaltar que as duas estão separadas desde julho deste ano. Elas chegaram a falar que continuariam amigas, mas as más línguas tinham dúvidas diante do fato.