CCXP23 anuncia quadrinista argentino Luciano Vecchio

Artista vem ao Brasil graças a uma parceria com a Baú das HQs e estará presente em todos os dias de festival

A CCXP anuncia a participação do quadrinista Luciano Vecchio no Artists’ Valley by Bis da CCXP23. O artista argentino, que já teve passagens por editoras do mercado internacional, como a Marvel e a DC Comics, estará presente todos os dias do evento. O evento, assim como a participação de Vecchio, acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro.

A vinda do ilustrador é fruto de uma parceria entre o festival e a Baú das HQs, loja que, desde 2019, tem crescido impulsionada pela paixão, arte e desejo de oferecer uma vasta seleção de quadrinhos importados, junto com um atendimento focado nos colecionadores. Além disso, a loja também comercializa itens exclusivos, autografados e certificados, tudo pensado exclusivamente para os fãs.

O artista

Nascido em 1982, Vecchio mora em Buenos Aires, Argentina, e trabalha como artista de capas e ilustrações do interior de quadrinhos para a Marvel. Seus principais trabalhos foram as HQs dos ‘X-Men’, ‘Homem-Aranha’, ‘Ironheart’ e também a série ‘Sereno’, que é publicada na Argentina e nos Estados Unidos pela editora CEX. Luciano é conhecido por sempre defender em suas obras a diversidade de seus personagens, como no caso em que foi um dos criadores do personagem Somnus, um mutante gay, para a hq “Marvel Voices: Pride”.

Em seu trabalho autoral, ‘Sereno’, publicado inicialmente como uma história em quadrinhos online em 2014, conta a história de um “Vigilante Noturno” da cidade futurista, porém mágica, Nova Teia. As histórias variam entre o esotérico, psicológico, futurismo e trazem uma visão totalmente voltada ao mundo queer.

Para Ivan Costa, co-fundador da CCXP e curador da programação de quadrinhos do evento, a presença de Luciano Vecchio é um importante passo para promover ainda mais a diversidade no Artists’ Valley by Bis. “A parceria entre a CCXP e a Baú das HQs é proveitosa em todos os aspectos. Trazer Luciano Vecchio pela primeira vez à CCXP reforça a preocupação do evento com a diversidade e mostra nossa conexão com os novos nomes que tem surgido nos quadrinhos”.

Para obter mais informações sobre a CCXP23 e conferir a lista completa de artistas e atividades, visite o site oficial https://www.ccxp.com.br/. A expectativa está aumentando à medida que a data se aproxima, prometendo um encontro épico entre artistas, fãs e todo o universo da cultura pop.

Serviço CCXP:

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

Local: São Paulo Expo

Horário de funcionamento do evento:

SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h**

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h