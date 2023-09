Sandy fez declaração para Lucas há duas semanas

Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997 e, antes de se casarem, passaram por dois términos

Folhapress

São Paulo – SP

Sandy, 40, se declarou para Lucas Lima, 40, há cerca de duas semanas, quando os dois comemoraram 15 anos de casamento. O casal anunciou o fim da união nesta segunda-feira (25).

“15 anos… Te amo para sempre”, escreveu a cantora na ocasião.



Sandy e Lucas Lima se conheceram em 1997. Na época, ela namorava outra pessoa: “Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos”, disse Sandy neste ano em gravação do Som Brasil, segundo o jornal O Globo.



Antes de se casarem, eles passaram por dois términos. O primeiro aconteceu com alguns meses de namoro: “No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando”, relembrou Sandy em entrevista ao Quem Pode, Pod.



Em 2002, terminaram novamente porque brigavam muito: “No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças”, explicou Sandy.