Filho de Gisele segue os rumos de Tom Brady e ela comemora: “Fico orgulhosa”

A modelo brasileira contou detalhes sobre as escolhas do pequeno Benny, em entrevista à revista People

Gisele Bündchen abriu o seu coração e falou sobre as escolhas de seu filho Benny por seguir os rumos do pai e escolher os campos de futebol. A modelo brasileira revelou que está orgulhosa diante do seu filho e que seus filhos estão se tornando pequenos individuais.

“Benny está jogando futebol. Ele acabou de começar, e seu primeiro jogo foi tão legal. Foi bom ir porque todos os amiguinhos vieram até mim e disseram, ‘Oh meu Deus, eu amo Benny. Eu amo Vivi. Eles são tão legais”, disse ela.

“Fico orgulhosa de ver como todos eles estão se tornando pequenos e individuais, mas como seus princípios e valores são tão fortes. Fico muito feliz em ver que eles estão florescendo em seus próprios seres”, celebrou.