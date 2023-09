Brasília recebe o espetáculo “Eu te Amo”, estrelado por Sergio Marone e Juliana Martins

Peça é adaptação de obra de Arnaldo Jabor. Atores desembarcam em Brasília para apresentação dupla nos dias 7 e 8 de outubro

O Teatro Unip (913 Sul) recebe, nos dias 7 e 8 de outubro, o espetáculo “Eu te Amo”. A obra é uma adaptação do filme homônimo de Arnaldo Jabor. Os atores Sergio Marone e Juliana Martins estrelam a peça teatral.

A obra é adaptada pelo próprio autor. A direção é de Rosane Svartman, Lírio Ferreira e Léo Gama, que atuam também no audiovisual. Nessa direção em conjunto, elementos transformam a montagem em um grande plano sequência, como num filme que se monta a cada dia no tempo, no ritmo dos atores e com a presença do público.

O espetáculo mostra a exposição de um casal, suas diferenças e questionamentos afetivos. A atriz Juliana Martins ressalta a importância de abordar relacionamentos, “estamos vivendo uma época efêmera, de amores líquidos, onde as pessoas têm inúmeras possibilidades de encontros via aplicativos e muitas vezes não consolidam uma relação afetiva. A peça fala sobre o desejo momentâneo, a falta de amor e a rejeição”, relata.

A narrativa é fundamentada na fantasia romântica que envolve o desejo e a paixão, com a fronteira entre verdade e mentira, ficção e realidade, que é, praticamente, o espírito contemporâneo. O texto aborda sentimentos como a atração, o entusiasmo, a volúpia e o abandono afetivo, e tem também uma pitada de humor com tenuidade.

Serviço

Eu te Amo

7 e 8 de outubro, sábado e domingo

A partir das 21h e 19h, respectivamente

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: @teatrounip