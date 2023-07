Roupa pegou fogo e Zé Celso foi encontrado caído no chão, diz polícia

Incêndio tomou grandes proporções e provocou queimaduras no rosto, membros superiores e inferiores do artista

Na madrugada desta terça-feira (4), O diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa foi encontrado caído no chão da sala em meio ao incêndio que ocorreu em seu apartamento, no Paraíso, na zona sul da cidade.



De acordo com o boletim de ocorrência, o incêndio teria iniciado no quarto de Zé Celso e a provável causa seja o aquecedor elétrico.



Com isso, o fogo se espalhou a partir de peças de roupa. Uma situação semelhante ocorreu no imóvel há cerca de três anos, mas na ocasião o fogo rapidamente foi contido.



Entretanto, dessa vez, o incêndio tomou grandes proporções e provocou queimaduras no rosto, membros superiores e inferiores do artista. Uma vizinha o encontrou no chão da sala em meio às chamas.



Com a ajuda de outros vizinhos, uma pessoa teria tentado tirar Zé do incêndio. Ele foi socorrido e levado ao hospital em estado grave. Além do dramaturgo, três pessoas se feriram no ocorrido.



Segundo amigos que acompanharam o diretor até o hospital, ele foi intubado assim que a ambulância chegou ao apartamento e sofreu muitas queimaduras. Zé Celso seria encaminhado à UTI no Hospital das Clínicas no início da tarde desta terça-feira.

