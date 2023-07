Implosão do submarino aumenta desconfiança sobre os destroços do Titanic

De acordo com a CNN, a RMS Titanic, que preserva os destroços está preocupada com as expedições para visitar a carcaça do navio

Tudo indica que o submarino que implodiu na visita aos destroços do Titanic pode ter causado uma preocupação na RMS Titanic, que cuida dos destroços do navio que naufragou. De acordo com a CNN, a instituição está preocupada com as expedições turísticas que colocam em risco a embarcação que naufragou em 1912.

A implosão do submarino aumentou a possibilidade de danos pelo turismo. “Isso é parte da nossa preocupação, e era parte da nossa preocupação quando eles começaram as expedições turísticas. Houve muitas expedições nos últimos dois anos. Eles dizem que não fizeram nada… Só precisamos verificar”, disse a presidente da RMS Titanic, Jessica Sanders, ao New York Post.

A entrevistada ainda disse que os pilotos que fazem as viagens devem ter experiência necessária para navegar no local, que está há quase 4km da superfície do mar. “É como ir a um museu, sabe. Você não pode deixar seus filhos correrem soltos”, disse ela.