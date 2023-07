Dramaturgo, Zé Celso vai parar na UTI, após incêndio em seu apartamento

O diretor, que é casado com o também diretor Marcelo Drummond, está internado em estado grave, porém estável.

Na manhã desta terça-feira (03), o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, mais conhecido como Zé Celso, teve que ser internado no Hospital da Clínicas de São Paulo, com diversas queimaduras pelo corpo, após o seu apartamento, no Paraíso – Zona Sul, ser alvo de um incêndio, por volta das 8h da manhã.

Em nota enviada para a colunista Mônica Bergamo, a sobrinha do diretor, Beatriz Corrêa, informa que o estado do tio é grave e que após passar por uma cirurgia, ele precisou ser intubado na UTI do hospital.

“Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado. Apesar de a situação ser grave, fomos informados de que ele está estável, mas não sabemos detalhes”, afirmou Beatriz.

O marido do dramaturgo, o diretor Marcelo Drummond, também teve que ser levado para o hospital, onde está em observação. Apesar de serem casados, Marcelo, que não mora no mesmo apartamento que Zé Celso, mora no mesmo prédio que o marido.