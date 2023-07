Israel & Rodolffo gravam novo audiovisual durante estreia da label Let’s Bora Party

Festa acontece em Uberlândia/MG no próximo dia 9 de julho e promete mais de três horas de show, com várias participações

Comemorando o sucesso do DVD “Let’s Bora”, gravado em Goiânia e que rendeu mais de 1 bilhão de plays nas plataformas, agora a dupla Israel & Rodolffo filma um novo audiovisual durante o lançamento da label Let’s Bora Party. Com participações de MC Don Juan, João Gomes e Hugo & Guilherme, o show acontece em Uberlândia/MG, onde os amigos vão mostrar ao público toda a cenografia e conceito do projeto, que vai rodar todo o Brasil. A estreia da festa, em conjunto com a gravação do DVD, acontece no próximo dia 9 de julho, domingo, a partir das 14h, na Arena Race, e promete mais de 3 horas de espetáculo.

“Let’s bora é festa, curtição, amigos, dança, alegria”, comenta Rodolffo, “é tudo isso e mais um pouco e estamos ansiosos pra curtir essa fase com vocês! Agora, com a gravação de um novo audiovisual, nossa animação está redobrada para esse dia. Não temos dúvidas de que será incrível!”

As novidades de decoração da label são um palco de 360º que cria um ambiente mais intimista e de proximidade com o público, além de cores vibrantes e espaços instagramáveis que vão proporcionar uma experiência completa. A nova festa dos sertanejos, a Let’s Bora Party, também promete levar em todas as suas edições bandas nacionais para abertura do evento e uma participação especial que, ao lado de Israel & Rodolffo, vai levar o público à loucura interpretando hits de diversos gêneros musicais. Desta vez, o show vai contar ainda com as participações do trio de DJ’s da Rooftime e do cantor Tomate.

“Estamos muito animados com a nova label e o projeto audiovisual, para o qual vamos nos dedicar de corpo e alma.”, conta Israel. “Ambos já são sucesso em nossas mentes e corações, agora contamos com o apoio do público para torná-lo um fenômeno nas plataformas de música.”, completa.

Outra super novidade são os ingressos solidários, que consistem em adquirir uma entrada por 50% de seu valor ao doar 1 kg de alimento não perecível para instituições locais – garanta já o seu. Visando cuidar do meio ambiente, a festa também vai contar com copos sustentáveis e reutilizáveis que dispensam o uso de produtos químicos e são biodegradáveis.