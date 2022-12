Rolling Stones festejam 60 anos com moeda comemorativa

A nova moeda de 5 libras (US$ 6,04) apresenta uma imagem da silhueta da banda icônica tocando

Eles querem dinheiro – é isso que eles querem, é isso que eles querem. Bem, agora os Rolling Stones podem dizer que também estão no dinheiro, na face de uma nova moeda colecionável emitida pela Casa da Moeda da Grã-Bretanha para comemorar o 60º aniversário da banda.

A nova moeda de 5 libras (US$ 6,04) apresenta uma imagem da silhueta da banda icônica tocando – o vocalista Mick Jagger, os guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e o falecido baterista Charlie Watts – bem como o nome da banda com o desenho clássico de 1973. A Casa da Moeda disse que foi uma das últimas moedas do ano a ser lançada com a imagem da rainha Elizabeth II, que morreu em setembro passado aos 96 anos.

Os Rolling Stones voltaram à estrada este ano com sua turnê europeia “Sixty” em 2022, terminando em Berlim (Alemanha) em agosto. “Estamos muito satisfeitos por sermos homenageados por meio de uma moeda oficial do Reino Unido”, disse a banda em um comunicado incluído no anúncio da Royal Mint. “Ainda mais significativo que o lançamento coincida com o nosso 60º aniversário.”

A nova moeda é a quinta da série “Music Legends” da entidade britânica, que celebra os lendários artistas britânicos. Outros homenageados foram Queen, Elton John, David Bowie e The Who.

Embora as melhores coisas da vida sejam gratuitas, como os Stones cantaram em seu cover do hit da Motown Money (“That’s What I Want”), as moedas custarão alguma coisa. Moedas semelhantes no site da Casa da Moeda da série “Music Legends” variam de 15 libras (US$ 18,12) a 465 libras (US$ 561,92).

“Nossa série Music Legends está criando uma nova geração de colecionadores de moedas”, disse Rebecca Morgan, diretora de serviços de colecionadores do The Royal Mint. “Esperamos que isso forneça uma homenagem adequada aos 60 anos de rock and roll da banda para seus milhões de fãs em todo o mundo (…). Os Rolling Stones são lendas do rock no Reino Unido e prevemos que esta moeda seja incrivelmente procurada por colecionadores de moedas e amantes da música.”

“A moeda também é uma das últimas a ser lançada com a efígie da falecida Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, marcando um momento significativo na história”, acrescentou Rebecca Morgan no comunicado. Fonte: Associated Press.

