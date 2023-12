Rita Lee, Glória Maria, Tina Turner, Matthew Perry: relembre quem nos deixou em 2023

Lista, infelizmente, é longa. Mas as lembranças são felizes

Luísa Monte

Este 2023 que está acabando foi um ano que machucou nossos corações. Foram muitas perdas, tivemos que nos despedir de personalidades importantes, queridas e amadas, de várias áreas. Não foi fácil.

Ainda não era nem Carnaval quando Glória Maria nos deixou. Mãe de Maria, 15, e Laura, 14, a jornalista enfrentou um câncer de pulmão, e morreu em 2 de fevereiro, deixando o Brasil inteiro de luto. Em 8 de maio, outro baque: à rainha do telejornalismo brasileira se juntou a Rainha do Rock, Rita Lee, também vítima de um tumor, este apelidado de ‘Jair” (por que será?), numa tirada que é a prova de que o sarcasmo e o bom humor a acompanharam até o fim.

Nos meses que antecederam sua morte, fãs a acompanharam pelos posts amorosos de Roberto de Carvalho no Instagram, que continuou a homenagear a esposa após a sua morte. Mensagens apaixonadas eram postadas dia após dia por seus fiéis admiradores. Rita foi velada no Planetário do Ibirapuera, cercada de amigos e família e sem políticos, assim como queria.

O Brasil e o mundo perderam ainda a figura poderosa de Tina Turner em 24 de maio, aos 83 anos, e a carismática “vovó” Palmirinha, aos 91, abrindo uma lacuna impossível de ser preenchida na história da gastronomia nacional.

Foram-se também duas figuras de fundamental importância na cultura nacional: Aracy Balabanian, atriz que marcou o drama e o humor brasileiro, aos 83 anos, e Léa Garcia, ícone de “Orfeu Negro”, longa de Marcel Camus, inspirado na peça “Orfeu da Conceição”, de Vinicius de Moraes, que levou o Oscar de filme estrangeiro em 1959. A atriz morreu aos 90 anos, prestes a ser homenageada no Festival de Gramado, pelo conjunto de sua obra.

No final de outubro, Matthew Perry deixou os fãs de “Friends” dilacerados após sua morte repentina, aos 54 anos. A lista, infelizmente, é longa. Mas as lembranças são felizes. Relembre outras personalidades que nos deixaram ao longo de 2023 na galeria acima.