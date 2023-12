Famoso ex- piloto Gil de Ferran morreu nos EUA após sofrer parada cardíaca

Minha gente, o automobilismo brasileiro está de luto nesse final de semana. Pois, nesta sexta-feira (29), o ex-piloto Gil de Ferran morreu aos 56 anos após uma parada cardíaca. Ele era considerado uma lenda no esporte. Desde 2018, ele trabalhava na McLaren, na Fórmula 1, e chegou a ser diretor esportivo da escuderia. Bicampeão da Fórmula Indy, nos anos de 2000 e 2001, e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2003.

Segundo informações do site Globo Esporte, o ex-piloto guiava um carro no Concours Club, uma pista privada que fica a 25 minutos do centro de Miami (EUA), quando passou mal e entrou com tudo nos boxes. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e deixa mulher e dois filhos.