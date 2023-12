Após sentir fortes dores na região lombar ,Marido de Sasha é internado no hospital

Genteeeee, olha só que sufoco que o João Lucas, marido da Sasha Meneghel passou nesta última semana. O cantor usou suas redes sociais nesta quinta-feira (28) para falar com seus seguidores sobre as fortes dores que sentiu na lombar. Através de seus stories, João apareceu no hospital e, após ser medicado tranquilizou os fãs.

“Galera, graças a Deus está tudo bem agora. Eu estava com muita dor na lombar. Acho que dei mal jeito, enfim. Esses dias que a gente comemorou o Natal, eu fiz wakeboard, corri, fiz bastante exercício físico e aí deu ruim. Estava com muita dor, tudo travado, não dormia há quatro noites de dor”, explicou.

Além de já estar medicado, o cantor passa bem, e seguirá o tratamento em casa e terá que fazer sessões de fisioterapia. João ainda contou que os médicos decidiram investigar a origem da dor, já que é bem incomum em pessoas da sua idade, 23 anos.

“O que acontece, às vezes, você é jovem como eu e nunca sentiu uma dor na lombar, mas quem tem problema na lombar… no meu caso, depois dos exames, é uma questão genética, meu pai sempre teve e eu também tenho. É isso, tem que cuidar, mas é uma dor muito chata, uma das piores que eu já tive”, compartilhou João.