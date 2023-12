Artista brasiliense Nati Maia anuncia o projeto ‘Calendário Artístico Preventivo’

Serão 12 meses de postagens diárias — 365 dias — e 12 ensaios fotográficos que já começaram a ser produzidos em 2023

Em 2018, com a parceria da fotógrafa Kakau Lossio, a artista e maquiadora brasiliense Nati Maia realizou uma sessão de fotos com o tema Outubro Rosa, não apenas para alertar sobre a importância da prevenção do câncer de mama, mas também para valorizar a mulher por meio de fotos e maquiagens que realçam o empoderamento feminino. A iniciativa foi um sucesso e viralizou nas redes sociais das artistas. Agora, Maia resolveu estender o projeto para os outros meses que também são de suma importância social. Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, ela dá vida ao inédito projeto CAP – Calendário Artístico Preventivo, que tem estreia em janeiro de 2024 nas redes sociais.

No total, serão 12 meses de postagens diárias — 365 dias — e 12 ensaios fotográficos que já começaram a ser produzidos em 2023. Cada ensaio utiliza técnicas de maquiagem artística – feitas pela própria Nati Maia – e convida 12 fotógrafos para retratarem cada mês de conscientização, com as cores pré-determinadas de acordo com os meses do ano.

“Cada cor e mês alerta para a importância da nossa saúde física e mental e outros temas como a segurança no trânsito. Essas campanhas de conscientização têm ficado cada vez mais conhecidas nacional e internacionalmente, agindo de forma relevante para ajudar a população a entender melhor temas como a prevenção ao câncer de mama e de próstata, por exemplo”, destaca Nati Maia.

E para cada mês, os modelos serão escolhidos de acordo com a temática mensal, de forma diversificada, selecionando pessoas LGBTQIAPN+, idosos, PCDs e pessoas negras.

Janeiro Branco

A estreia do projeto será no dia 1º de janeiro de 2024 em homenagem ao Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco acontece desde 2014 para estimular a sociedade a debater a importância da saúde mental nas relações humanas. Ela foi criada pelo psicólogo e palestrante mineiro Leonardo Abrahão.

“E a cada mês teremos um conceito. Janeiro, por exemplo, as fotos serão tratadas em preto e branco e vamos falar sobre a saúde mental, renovações para o novo ano, dentre outros temas”, adianta.

A campanha “Janeiro Branco” conta com a fotografia de Isabela Bianor e com o modelo Rafa Di Souza. Assistência de maquiagem de Sabrina Mello. Produção: Jefferson Leão. Parceria: Estúdio Laje.

Ações

Além dos ensaios fotográficos produzidos de acordo com a temática e cores de cada mês do ano e suas respectivas postagens, Nati Maia divulgará cada tema por meio da entrega de panfletos físicos em locais estratégicos do Distrito Federal, redes sociais e outros meios de comunicação. Ao final do ano, será criado um calendário da campanha para ser utilizado no ano de 2025. O mesmo será entregue em instituições que trabalhem os temas em comum com o projeto. Haverá ainda um coquetel com exposição final, para distribuição gratuita deste Calendário, no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul, com todas as fotografias registradas em dezembro de 2024.

Serviço:

CAP – Calendário Artístico Preventivo

Gratuito

Livre para todos os públicos

Mais informações: @calendario_art_prev