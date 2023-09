Relembre famosos que pararam carreira pela saúde mental

Cantores, atletas e comediantes, muitas vezes no auge da carreira, priorizam o cuidado com questões de saúde mental. Confira

Leonardo Volpato

São Paulo – SP

Sucumbir à depressão, ansiedade ou a crises de pânico nada tem a ver com fama ou classe social. Que o digam algumas celebridades, sem (aparentes) dificuldades na vida, mas que já decidiram parar tudo o que estavam fazendo, alguns no auge da carreira, para poder se concentrar no que mais importava: a recuperação da saúde mental.

Mais recentemente, Wesley Safadão, 35, nem conseguia mais fazer um show de três horas de duração, algo natural na vida dele pelos últimos 20 anos. O motivo: ansiedade. “Eu estou esgotado mentalmente”, desabafou ao Fantástico (Globo). A volta aos palcos está marcada para acontecer neste dia 29.

Outro exemplo foi a cantora Luísa Sonza, 25, que atualmente viver um momento bastante delicado após expor uma traição do então namorado Chico Moedas. O motivo de a artista ter dado uma pausa na carreira, em 2021, também estava relacionado a uma questão amorosa.

Foi depois do término com Whindersson Nunes, 28, em 2020, que a artista começou a receber uma enxurrada de críticas e comentários negativos. Até quando o filho prematuro do humorista morreu, o alvo foi Sonza. Resultado: pausa na carreira para tratar das consequências do ódio na internet.

No esporte também há exemplos de gente que opta por frear o ritmo forte. Dentre eles Gabriel Medina, 29, que preferiu ficar longe de um campeonato que poderia dar a ele mais um troféu para poder cuidar da mente. Dias depois, anunciava que o casamento com Yasmin Brunet, 35, chegava ao fim.

“Somado ao corpo vem a mente, que também não está na melhor fase. Venho de meses desgastantes. E eu preciso olhar para mim neste momento e me cuidar”, disse em comunicado na época.