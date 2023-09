Fátima Bernardes diz não ter medo de arriscar com novo programa do GNT

Na nova atração, ela entrevistará celebridades para promover debates junto a uma pequena plateia nos Estúdios Globo

A apresentadora Fátima Bernardes, 61, se diz ansiosa e preparada para iniciar o comando do novo programa do GNT Assim Como a Gente, com estreia programada para o dia 13, às 21h30.

A partir desta data, ela entrevistará celebridades para promover debates junto a uma pequena plateia nos Estúdios Globo. “Cada programa tem um tema principal, este primeiro foi sobre etarismo. Falamos de outras coisas, mas o motivo da junção dessas duas pessoas é sempre um assunto central”, diz ela em entrevista ao jornal O Globo.

Dentre os famosos que vão marcar presença, destaque para Vera Fischer e Paolla Oliveira e para Ludmilla e Lulu Santos, estes, já na estreia, conversando sobre sexualidade.

O projeto surge após Fátima ficar 10 anos no Encontro e comandar as últimas edições do The Voice Brasil, ambos da Globo. E ela afirma que não há medo de arriscar.

“Tem uma hora em que você fala: ‘Tem risco? Tem, mas agora já dá para correr risco’. Não estou naquele início em que você pensa: ‘Poxa, se der errado vão dizer que não consigo’. Tenho uma história. Pode ser que um dia tenha um projeto que não seja tão legal. Aí vão dizer que não sei fazer? Não, já tenho maturidade para ver que não funcionou e tentar por outro lado”, diz.

“Tenho a ilusão de que tudo meu é muito controlado, organizado e planejado. Não gosto de dar o passo maior do que acho que posso dar”, afirma.