Flávia Monteiro reflete sobre uso do celular após diagnóstico de tendinite

A atriz usou seu perfil nas redes sociais para revelar que o uso excessivo do celular cobrou seus juros com uma tendinite

Flávia Monteiro foi diagnosticada com tendinite por causa do uso excessivo do celular e não escondeu detalhes sobre o fato aos seus seguidores. A atriz mostrou detalhes sobre o estado de suas mãos que foi imobilizada com esparadrapo.

“Presente dessa nova era digital! Quando utilizamos o celular, os punhos ficam sempre na mesma posição, enquanto os dedos produzem movimentos repetitivos. Essa sucessão de movimentos iguais é o que pode provocar a tendinite na mão e no punho”, explicou a artista, mostrando a mão enfaixada.

“Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Um dos motivos que tive que dar um tempo do cel e das redes! Alguém se identifica?”, questionou a estrela.