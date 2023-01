Regina Duarte conta que parentes evitam encontrá-la e desdenha

Atriz bolsonarista comemora aniversário de dois anos da neta e se diz conformada com ausência de parte da família; ‘Livramento’, comenta seguidora

Regina Duarte, 75, acordou cedo nesta quarta-feira (18) para festejar o aniversário de dois anos da neta Isabel, filha do diretor de televisão João Gomez com a atriz Talita Younan. João é o caçula da ex-secretária da Cultura de Jair Bolsonaro, que publicou nas redes uma foto em que aparece com um chapéu típico de festas infantis e revelou que a celebração iria contar com uma pequena parte da família.

“Ecos de um dia feliz: Isabel completa neste mês dois aninhos de vida rodeada de amiguinhos e suas famílias, sua bisavó, seu bisavô, suas 2 avós, suas madrinhas, seus manos, papai, mamãe… e toda a árvore genealógica presente, e a ausente também”, começou a atriz, dando a entender que alguns parentes se afastaram dela nos últimos tempos.

Ela, então, prosseguiu: “Nessa vida dura nada dura para sempre, nem mesmo as pedras mais renitentes. Esqueci algum detalhe?”, escreveu. Os fãs de Regina Duarte entenderam logo o recado da atriz e chamaram de “livramento” o distanciamento de familiares que, supostamente, não aceitam o seu posicionamento político.

“Graças a Deus, Regina! Parentes assim são livramentos quando não estão por perto”, comentou um seguidor. “Antes só do que mal-acompanhada”, aconselhou outro internaut,a e o terceiro completou: “Estar só nem sempre significa solidão.”

Em seguida, ela postou um nova mensagem lamentando o resultado das urnas nas últimas eleições de 2022, o que vem fazendo com frequência desde a derrota de Bolsonaro para Lula no último pleito. Além de familiares, Regina sabe que também virou persona non grata para alguns colegas de trabalho, que a criticam publicamente. Recentemente, Gabriela Duarte, filha da atriz, condenou os atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de janeiro, em Brasília, enquanto Regina saiu em defesa do ex-presidente.