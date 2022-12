Rebel Wilson revela que beijo em uma mulher durante cena a abriu para possibilidades

Atriz diz que cena com Charlotte Gainsbourg mudou sua vida amorosa

MARIA PAULA GIACOMELLI

A atriz australiana Rebel Wilson, 42, famosa por participar de “Pitch Perfect” (2012), agora se arrisca em um papel dramático em que beijou uma mulher pela primeira vez. Rebel contou durante entrevista ao The Hollywood Reporter que o beijo que contracenou a fez se abrir para outras experiências.

Atuando em “The Almond and the Seahors”, a artista interpreta o interesse amoroso de Charlotte Gainsbourg no filme e, antes da gravação da cena, conta que estava muito nervosa.

“Ela foi a primeira mulher que beijei. Eu nunca tinha beijado uma mulher antes, então pensei: ‘Oh Deus, como isso vai ser?'”, disse. A atriz ainda declarou que, após a gravação, decidiu que deveria levar a experiência para a vida real, mesmo que já se envolvido com uma mulher antes.

“Não achei que fosse grande coisa nem nada. Então, estranhamente, ao beijá-la na minha vida profissional, pensei que talvez eu devesse fazer isso de verdade na minha vida pessoal e ver como seria”, afirmou.

A atriz ainda se abriu e falou que essas experiências mudaram completamente sua vida. “Se eu não tivesse tido a experiência com Charlotte ou a experiência com a outra mulher, não sei se algum dia teria conhecido Ramona. Isso abriu meu coração como uma possibilidade e mudou minha vida amorosa. É uma coisa incrível”, completou.

Em junho deste ano, Rebel assumiu o namoro com a empresária Ramona Agruma. Em novembro, a atriz anunciou o nascimento da primeira filha.