Paulo Vieira expõe ataques e defende roteirista da Globo dos fãs de Amanda

Apresentador revelou que os agressores andam forçando estratégias para forçar uma demissão da funcionária pela Globo

Rio de Janeiro – RJ

Apresentador do quadro Big Terapia do BBB 23, Paulo Vieira resolveu comprar briga de uma de suas colaboradoras e resolveu expor a torcida da sister Amanda Meirelles nas redes sociais. Ele contou que a roteirista Nathalia Cruz vem sendo alvo de ataques dos seguidores da médica, inconformado com as piadas na atração sobre a participante. Eles não aceitam as zoações e acusam o humorista e toda a equipe de implicância e parcialidade.



“Parte da torcida fanática daquela moça lá está covardemente atacando a minha roteirista Nathalia Cruz da maneira mais baixa possível. Misoginia, racismo… Vale tudo para defender um participante de realityshoe? Perderam a mão, são uns lixos”, escreveu Paulo Vieira.



Vieira prosseguiu na defesa da roteirista. “Nath é uma mulher trabalhadora, talentosa, esse é o primeiro trabalho dela depois do filho (Joaquim) nascer. Sabe o que é isso na cabeça de uma mulher? Deixar o filho sozinho pela primeira vez e ir trabalhar? Eu não sei, mas vejo”.



O apresentador revelou que os agressores andam forçando estratégias para forçar uma demissão da funcionária pela Globo. “Não existe cancelar Nathalia Cruz, não existe ‘vamos marcar fulano para ver se ela perde o emprego’. Não existe. Tem mais: para derrubar ela, tem que me derrubar primeiro… Tentem. Prestem mais atenção com quem vocês estão falando, nem todo mundo tem a casca que eu tenho”, disse.



Não demorou muito para que Paulo Vieira ganhasse vários comentários de apoio pela publicação. Muitos internautas acabaram criticando um possível fanatismo de algumas torcidas de brothers e sisters. “Essas pessoas são ridículas, doentes. Deveriam ler mais”, escreveu um usuário do Twitter. “Espero que a roteirista tenha feito boletim de ocorrência contra esses agressores. Isso precisa parar. É muito feio”, completou o segundo.