Às escondidas, Marrone volta ao hospital para fazer correção em cirurgia plástica

Segundo a colunista, o cantor já havia feito uma reparação em seus procedimentos, mas mesmo assim continuou insatisfeito com o resultado.

Gente, vocês lembram que há pouco tempo trouxe pra vocês o antes e o depois das cirurgias estéticas que o cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone, fez? Pois bem, ao que tudo indica o resultado não agradou muito o cantor, já que nesta segunda-feira (10), o cantor teve que voltar “às escondidas” para o hospital para fazer uma reparação em um dos procedimentos estéticos que ele havia feito.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, o cantor não ficou satisfeito com o resultado de um de seus olhos, o que lhe deixou extremamente abalado e fez com que ele voltasse ao hospital para fazer a correção deste procedimento.

Porém, segundo ela, essa não é a primeira vez que o cantor volta para o hospital para mexer no resultado de seus procedimentos estéticos. Ela afirma que essa reparação já havia sido feita, mas que mesmo após isso ter acontecido, o cantor continuou insatisfeito, o que fez com que ele voltasse ao hospital nesta segunda-feira.