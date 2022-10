Paulo Gustavo previu prisão de Roberto Jefferson? Sátira com coincidência viraliza

“Como que pode o Paulo Gustavo ter previsto perfeitamente o que houve no Brasil hoje?”, publicou um seguidor ao mostrar o vídeo da sátira

Fãs pelas redes sociais têm atrelado a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) ao comediante Paulo Gustavo (1978-2021). O motivo é a coincidência de um vídeo publicado pelo humorista em anos anteriores. Nele, Gustavo interpreta uma personagem em prisão domiciliar que se recusa a se entregar e atira pela janela.

“Como que pode o Paulo Gustavo ter previsto perfeitamente o que houve no Brasil hoje?”, publicou um seguidor ao mostrar o vídeo da sátira. “Muito fácil prever esse tipo de coisa, é só conhecer um pouco de nossa elite”, ironizou outro.

No último domingo (23), Jefferson, que cumpria prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, reagiu à abordagem policial e atirou. Segundo a PF, o ex-deputado também lançou granada na direção dos agentes. Dois policiais ficaram feridos, atingidos por estilhaços.

“Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los”, dizia Jefferson em vídeo gravado dentro da casa do ex-deputado, em Comendador Levy Gasparian (140 km do Rio).

Já no vídeo de Paulo, a personagem celebra ter posse de arma e começa a atirar pela janela sem se preocupar. “Não vou descer coisa nenhuma, deixa de ser ridículo, eu estou rica. Ninguém na família nunca foi preso, conheço Brasília e sou queridíssima no Planalto. Vou atirar para o alto”.