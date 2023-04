Para pagar dívida de US$ 6 milhões, Nicolas Cage diz que aceitou papéis em filmes medíocres

Dívidas levaram ator a aceitar papéis questionáveis ao longo de sua carreira

Nicolas Cage concedeu uma entrevista ao programa 60 minutes, da emissora americana CBS, e disse que aceitou papéis em filmes que considera medíocres para pagar uma dívida de US$ 6 milhões.



“Investi demais em imóveis. O mercado imobiliário quebrou e não consegui sair a tempo. Paguei tudo de volta, mas [devi ao credores] cerca de US$ 6 milhões. Nunca pedi falência”. Para pagar o valor, Cage atuou em quatro produções por ano e afirma que o período foi sombrio.



“Mergulhei e trabalhei sem parar, fazendo de três a quatro filmes por ano. Foi um período obscuro, claro”. Mas, apesar do trabalho constante, foi justamente a rotina que o ajudou a lidar com o problema. “O trabalho sempre foi meu anjo da guarda. Mesmo que o filme fosse péssimo, os críticos sabiam que eu não estava ligando para isso”, contou ele.



Na mesma entrevista, Cage disse que achava que nunca iria ganhar um Oscar na carreira. Mas que “Despedida em Las Vegas” (1995) foi uma “resposta às suas orações” – ele ganhou o prêmio da Acadêmia de melhor ator pela atuação.



“Quando li o roteiro pela primeira vez, eu pensei ‘este é o tipo de filme que realmente quero fazer’. Eu estava dizendo para mim mesmo, literalmente: “Eu nunca vou ganhar o Oscar, então vamos fazer isso de qualquer maneira.”