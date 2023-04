Embaixada da França exibirá filmes em homenagem a Marguerite Duras

Marguerite Duras foi uma romancista, novelista, roteirista, poetisa, diretora de cinema e dramaturga francesa, sendo considerada uma das principais vozes femininas da literatura do Século XX na Europa

A Sala Le Corbusier apresenta em maio um ciclo dedicado a Marguerite Duras: 5 longas metragens sobre ou em torno das obras desta imensa mulher que continua a fascinar e a inspirar cineastas.

Marguerite Duras foi uma romancista, novelista, roteirista, poetisa, diretora de cinema e dramaturga francesa, sendo considerada uma das principais vozes femininas da literatura do Século XX na Europa.

A programação de maio estreia com “Azuro”, de Matthieu Rozé, um filme adaptado do romance “Les Petits Chevaux de Tarquinia”, de Marguerite Duras. O longa-metragem fala de amigos que regressam a uma pequena aldeia italiana, cravada entre o mar e as montanhas. Férias para descanso e prazer, irão transforma-se em tédio.

A sala Le Corbusier é um ponto de encontro dos amantes do cinema francófono. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h, e são gratuitas.

03/05 – Azuro (Azuro)

De Matthieu Rozé. 2022. França.

Com Valérie Donzelli, Thomas Scimeca, Yannick Choirat.

1h44. Comédia. 14 anos.

É verão, o calor é insuportável, o clima está abalado. Os amigos regressam, como todos os anos, à sua pequena aldeia preferida, cravada entre o mar e as montanhas. Como sempre, eles estão entediados, comem e bebem muito. Eles não prestam atenção nem ao fogo que avança na montanha, nem ao mundo que os cerca. Mas este ano, um homem misterioso chega do mar e perturba seu suposto equilíbrio… Adaptação de “Les Petits Chevaux de Tarquinia” de Marguerite Duras.

10/05 – Uma tão longa ausência (Une aussi longue absence)

De Henri Colpi. 1961. França.

Com Charles Blavette, Alida Valli, Georges Wilson.

1h30. Drama. 16 anos

Thérèse Langlois, que dirige um pequeno café no subúrbio de Paris, vive sozinha, esperando seu marido desaparecido na Segunda Guerra Mundial. Um dia, um mendigo passa por seu estabelecimento e ela acredita que o homem em questão é seu marido que voltou.

O roteiro do filme é da romancista Marguerite Duras.

17/05 – Hiroshima meu amor (Hiroshima mon amour)

De Alain Resnais. 1959. França, Japão.

Com Emmanuelle Riva, Bernard Freesson, Okoda Eiji, Stella Dassas

1h31. Drama. 12 anos

Hiroshima, 1959. Uma atriz francesa casada veio de Paris para trabalhar num filme sobre a paz. Ela tem um affair com um arquiteto japonês também casado, cuja esposa está viajando. Nos dois dias que passam juntos, várias lembranças vêm à tona enquanto esperam, de forma aflita, a hora da partida dela. Ela conta que foi “tosquiada”, pois se apaixonou por um alemão quando tinha apenas 18 anos e morava em Nevers, sendo libertada no dia em que seu amor foi morto, já no final da 2ª Guerra Mundial. Por ter amado um inimigo ela foi aprisionada por sua família numa fria e escura adega e agora, 14 anos depois, novamente sente o gosto de viver um amor quase impossível.

Adaptação do livro “Hiroshima mon amour” de Marguerite Duras, o roteiro do filme também é da romancista, que evoca o tema da memória onipresente no seu trabalho.

24/05 – India Song (India Song)]

De Marguerite Duras. 1974. França.

Com Delphine Seyrig, Lonsdale Michael, Mathieu Carriere

1h35. Drama. 16 anos

Calcutá, 1930. Anne-Marie Stretter, esposa do vice-cônsul francês, cansada da opressão do país estrangeiro, entra em colapso por angústia e aborrecimento. Isolada dentro da embaixada, ela acumula encontros sexuais e rejeita apenas o marido, que parece não se importar.

31/05 – Eu quero falar sobre Duras (Vous ne désirez que moi)

De Claire Simon 2021. França.

Com Emmanuelle Devos, Swann Arlaud, Christophe Paou.

1h35. Drama. 16 anos

Um homem envolvido em um relacionamento amoroso com uma famosa escritora 30 anos mais velha precisa conversar. Ele está apaixonado e fascinado por Duras, mas sente que simplesmente não pode continuar com isso. Ele se abre, na tentativa de colocar em palavras a intensidade de seu amor, e o descreve com grande clareza.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de maio

19h (entrada permitida até 19h15)

Gratuito

Endereço: SES Avenida das Nações – Quadra 801 – Lote 04

Contato: Fernanda Isidoro (61) 99966-4771