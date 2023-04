Gil do Vigor explica “fracasso” no BBB 23: “Mesmo grupo”

Ex-BBB usou o seu Twitter para dizer que os participantes que ficaram na final do reality são do mesmo grupo, por isso, não houve mobilização grandiosa para os votos

A final do BBB 23 já é um dos assuntos mais comentados na web, principalmente pela baixa movimentação na votação entre as sisters. Gil do Vigor deu sua opinião sincera sobre o que poderia explicar o baixo número de votos, ressaltando que as sisters são do mesmo grupo.

“Acho que os votos são mais altos quando possuem embates diretos e mobilização. Como são todas do mesmo grupo e não tem embate, a galera acaba não votando tanto!”, escreveu.

Acho que os votos são mais altos quando possuem embates diretos e mobilização. Como são todas do mesmo grupo e não tem embate, a galera acaba não votando tanto! https://t.co/xG6GyQODm7 — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 24, 2023

Acontece hoje a final do reality da Globo e na berlinda temos: Bruna, Aline e Amanda. Quem ganha?