O que tem na fortuna de R$ 1 bilhão de Gugu Liberato?

O testamento feito por Gugu em 2011 deixou seu patrimônio dividido entre os três filhos e os cinco sobrinhos

São Paulo – SP

A herança deixada por Gugu Liberato, que morreu em 2019, está sendo disputada pelos filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, além da mãe deles, Rose Miriam de Matteo.



O patrimônio deixado pelo apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão. Como ele é formado?



Casa no Guarujá, no litoral de São Paulo: a residência possui quatro suítes, e é avaliada em R$ 7 milhões.



Casa em Orlando, nos Estados Unidos: a mansão possui cinco suítes, um amplo jardim e piscina. Ela é avaliada em R$ 6,7 milhões.



Mansão em São Paulo: A casa fica em um condomínio fechado, é inspirada na Casa Branca. Ela é avaliada em R$ 15 milhões.



Estúdios de TV: O complexo está localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados, avaliado em cerca de R$ 60 milhões.



Aplicações em bancos: Os investimentos do apresentador somam mais de R$ 190 milhões.



O testamento feito por Gugu em 2011 deixou seu patrimônio dividido entre os três filhos e os cinco sobrinhos. Rose Miriam ficou de fora da herança e, por isso, está brigando na justiça com o apoio das filhas gêmeas.