Key Alves dará workshop para quem quiser trabalhar com Only Fans

Produtora de conteúdo adulto para a rede, informou para Lucas Pasin que pretende abrir um workshop para quem tiver interesse em saber mais sobre a produção

Marketeira faz assim! Key Alves disse que tem o desejo de abrir um workshop para quem pretende trabalhar com Only Fans, ou seja, na produção de conteúdo adulto. A produtora revelou detalhes para Lucas Pasin, e ainda disse que vai dar palestra sobre o assunto e que tudo está correndo no off até dar tudo certo.

“A gente vai abrir um workshop pra influenciar muita gente a criar o OnlyFans, a gente vai dar palestra, a gente vai fazer muita coisa, tudo em off até a hora que estiver tudo certo, e aí a gente vai divulgar e eu tenho certeza que isso vai dar muito certo porque é muito pedido dos nossos fãs”, contou.

Ela ainda completou: “Eu acredito que daqui pra frente, pós-BBB, eu estou sendo muito empreendedora, empresária, e o meu foco agora é ter a minha marca, expandir e fazer collab com outros artistas também”, disse.