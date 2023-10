Mulher de Kayky Brito chega a Curitiba e posta foto com os filhos; ator segue no Rio

Kayky permanece na casa dos pais, no Rio de Janeiro, onde se recupera do atropelamento do dia 2 de setembro numa avenida da Barra da Tijuca

Folhapress

São Paulo – SP



Mulher do ator Kayky Brito, 34, a jornalista Tamara Dalcanale chegou a Curitiba (PR), onde vive, e postou uma foto ao lado dos três filhos, um deles com o artista que recentemente recebeu alta do hospital. “Com meu mundo quase completo”, escreveu ela. Enquanto isso, Kayky permanece na casa dos pais, no Rio de Janeiro, onde se recupera do atropelamento do dia 2 de setembro numa avenida da Barra da Tijuca. Leia também Juiz manda Mario Frias indenizar Marcelo Adnet por ofensa em rede social; cabe recurso

Carlinhos Maia dá um iPhone 15 para Leandrinha: “Uma blogueira tem que ter um iPhone.”

Virgínia grávida? Internautas desconfiam de atendimento feito em casa Assim que o marido saiu da internação e foi para casa, Tamara resolveu fazer uma postagem em tom de desabafo. A jornalista não fez questão de falar sobre a família do ator no texto. “Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória. Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar”, disse em um trecho. Em outro, agradeceu a um casal de amigos pelo acolhimento ao abrir as portas de casa para ela quando precisou. Também agradeceu aos médicos, enfermeiros e técnicos de saúde.