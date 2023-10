Virgínia grávida? Internautas desconfiam de atendimento feito em casa

A influenciadora recebeu atendimento em casa e os internautas não deixaram de pesquisar a sigla do uniforme da enfermeira que cuidava da loira

Minhas fofoqueiras estão fazendo um trabalho de pesquisa maravilhoso, mas só acreditarei na notícia quando ela partir da boca da própria Virgínia. No domingo (01), a influenciadora contou que estava passando mal e recebeu o cuidado de enfermeiras em casa, acontece que ao pesquisar a sigla do uniforme da profissional da saúde, minhas amigas descobriram que se trata de um hospital maternidade.

O fato aumentou ainda mais o comentário de que a influenciadora e empresária estaria esperando o seu terceiro filho com Zé Felipe. “Tinha um mês que eu não sabia o que era sentir dor”, disse Virgínia.

“Toda vez que ela fica ‘super mal’, ela aparece grávida e vive com enxaqueca”, escreveu uma internauta no post feito na rede social. “Gente, vocês colocam o FBI no chinelo”, brincou outra. Depois do bafafá, ela apareceu na web e contou que foi diagnosticada com dengue.