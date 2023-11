Ex-mulher de Hulk se presenteia com Mercedes de R$ 2 milhões: ‘Simboliza uma nova fase’

A empresária Iran Ângelo, ex-mulher do jogador Hulk, comprou um presente especial para si mesma: uma Mercedes SL63 AMG. O carro, avaliado em R$ 2 milhões, foi produzido sob medida para ela na Alemanha.

“Só a gente sabe como é difícil se reconstruir, só Deus sabe das nossas lutas”, escreveu Iran. “Hoje, decidi me presentear com uma conquista que simboliza uma nova fase da vida.”

“Não importa a fase que você esteja passando, ela vai passar. No fundo do poço, a única saída é para cima”, concluiu.

Segundo o profissional da Albuquerque Carros Premium, responsável pela importação do carro, o veículo tem bancos com massageador intenso e 80 kg de quilograma-força. A Mercedes, de exterior vermelho e interior branco, levou 52 dias para ficar pronta.

“Único carro com essa configuração no Brasil”, afirmou.

Iran é sócia da Domus Hall, uma casa de eventos na Paraíba, seu estado natal. Ela é mãe de Ian, Tiago e Alice, frutos de seu casamento com Hulk. O relacionamento com o jogador acabou em 2019, quando ele se envolveu com a sobrinha de Iran, Camila Ângelo. Com ela, o atleta se tornou pai da pequena Zaya em 2022.