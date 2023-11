A Fazenda 15: Cezar Black avalia a permanência de um peão após roça: ‘se ele ficar, podem bater o sino’

“Se ele não sair, acabou. O programa já é deles…”, comentou ex-BBB

Vetado para a prova do fazendeiro desta semana, André Gonçalves foi direto para oitava eliminação de A Fazenda 15. Um dos integrantes do grupo Pôr do Sol”, o ator é alvo direto de Cezar Black e Shayn e sua provável saída do jogo virou assunto da dupla. Em conversa com Alícia X e Radamés Furlan, os dois avaliaram a participação do peão e o chamaram de “planta”.

“Se ele não sair, acabou. O programa já é deles…Não faz faz sentido porque o André fez nada (…) Se ele não sair, é porque estão engajados e aí pode entregar as pontas porque um deles vai ser campeão”, comentou o ex-BBB.

Mais tarde, ele voltou a falar sobre o assunto com os Crias e aconselhou os peões a “baterem o sino” e desistir do programa caso André permaneça no jogo. “Deixa eu falar para os meninos, pelas últimas saídas, estavam saindo as pessoas que são plantas. O André faz p***a nenhuma aqui o dia todo”, começou Black lembrando, que dois deles vão disputar a preferência do público. Cezar, Shayn e Alícia também estão na roça.

“Se a gente sair, é porque realmente eles têm a torcida muito forte e aí, meu irmão, todo mundo aí pode até bater o sino porque já acabou o game. A única planta que vai e volta… não tem como. Se ele ficar, podem bater o sino”, comentou Black. Shayn interrompeu: “Eu vou continuar lutando”. O ex-BBB então completou: “Para mim, não faz sentido. Virou um jogo de torcidas”.