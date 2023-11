Preta Gil passará por outra cirurgia no intestino

POST PATROCINADO

A cantora está realizando um tratamento contra um câncer no intestino.

Meus amores, na madrugada desta quarta-feira (22), a cantora Preta Gil utilizou os stories do seu instagram para informar os seus fãs que ela começou uma nova etapa do seu tratamento contra um câncer no intestino.

Sentada em uma cadeira de rodas, Preta revela que estava realizando alguns exames pré-operatórios para passar por mais uma cirurgia para auxiliar em seu tratamento.

“São 3h e pouca da manhã e acabei de fazer uma ressonância agora. É gente, exames pré-operatórios, está dando tudo certo. Vamos nessa, amanhã de manhã mais outro… E segue o baile”, revelou a cantora.