Junior Lima revela que já ficou com Fernanda Paes Leme

O irmão de Sandy tentou fugir do assunto, porém acabou sendo colocado contra a parede e revelou.

Gente, vocês sabiam disso? Durante a sua participação no podcast Quem Pode Pod, o irmão da nossa amada Sandy, Junior Lima revelou já ter ficado com uma das anfitriãs do web-programa, a maravilhosíssima Fernanda Paes Leme.

Durante o bate-papo, enquanto conversavam a respeito do seriado Sandy & Junior (Globo), onde Junior e Paes Leme atuavam juntos, a outra apresentadora do podcast, Giovanna Ewbank, questionou: “Vocês já ficaram?”

“Ah, deixa para lá”, respondeu Junior, tentando fugir do assunto.

“Todo mundo dava uns beijinhos na série… A gente ficou na série”, complementou Paes Leme.

Não satisfeita, Ewbank pressionou: “Mas na vida real vocês já ficaram?”.

Completamente sem saída, Junior confessou: “Assim, mas é isso, naquela época a gente era muito adolescente, a gente deu uns beijinhos.”