Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro novo após vaquinha

Folhapress

São Paulo – SP

Diones Coelho, motorista que atropelou o ator Kayky Brito no começo de setembro, mostrou o carro novo que comprou após fazer uma vaquinha online.

“Aqui é uma benção, uma ferramenta de trabalho, vou poder trabalhar numa categoria melhor, para poder ganhar um pouco melhor e dar um sustento melhor para minha família e para os meus filhos”, diz Diones no vídeo.

O motorista agradeceu aos doadores: “Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração! Deus é bom o tempo todo”.

Diones arrecadou mais de R$ 170 mil com a vaquinha. Ele conseguiu mais do quíntuplo da meta, que era R$ 30 mil.

Kayky publicou o primeiro vídeo nesta terça-feira (10) e agradeceu a Diones pelo socorro após o acidente. O motorista comentou: “Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!”

ACIDENTE

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D’Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital no dia 29 de setembro.