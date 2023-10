Roberto Medina afirma que Luan Santana será o primeiro sertanejo a se apresentar no Rock in Rio ou no The Town: “Performance fantástica” 

O empresário e criador dos festivais rasgou elogios ao cantor sertanejo e afirmou que não existem mais espaços para rótulos.

Meus amores, em entrevista à revista Billboard Brasil, o mega empresário Roberto Medina, o grande criador por trás dos festivais Rock in Rio e The Town, Roberto Medina, revelou que pretende trazer cantores de sertanejo para esses grandes palcos, porém, um nome muito específico foi citado para dar início a essa nova era, o do cantor Luan Santana.

De acordo com o empresário, não existem mais espaços para esse tipo de rótulos.

“Eu queria convidar o Luan Santana, não sei por que não conseguimos. Mas ele certamente estará aqui ou no Rock in Rio. Hoje não existe mais espaço para rótulos. Luan é sertanejo, mas também é pop”, declarou.

Continuando, Roberto Medina rasgou elogios para o cantor sertanejo e revelou que chegou a convidá-lo para assistir a alguns shows, junto com ele, no The Town.

“Tem uma performance fantástica, uma trilha fenomenal. Aliás, o convidei para assistir a umas apresentações do The Town comigo”, completou o empresário.