Terra e Paixão: Agatha revela que possui outro filho

A morta-viva irá revelar que, além de Caio, ela também possui outro filho, com ela também não possuia contato.

Se era de revelações bombásticas que a trama das 21h estava precisando para se tornar um novelão, a personagem Agatha veio para acabar com esse problema. Após todas as revelações que a morta-viva já fez, ela ainda revelará que Caio não é o seu único filho.

Após ser colocada contra a parede, Agatha revelará que o seu relacionamento com o médico Evandro, com quem ela fugiu ao forjar a sua morte, lhe rendeu mais um filho, porém, afirmará que também não possui contato com o mesmo.

Ela contará que o médico tirou o garoto, a quem ela se referiu como Jonatas, de seus braços quando o menino ainda era só uma criança, para mandá-lo estudar na Europa.