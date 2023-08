Danni Suzuki atualiza quadro clínico de Rico Tavares

A atriz revela que o maquiador sofreu um grave traumatismo craniano e um trauma na coluna cervical.

Amores, através dos stories do seu instagram, nesta segunda-feira (28), a modelo e atriz Danni Suzuki atualizou os fãs sobre o estado de seu amigo e maquiador Rico Tavares, que ficou dois dias desaparecido e foi atropelado.

De acordo com Danni, o maquiador sofreu um grave traumatismo craniano e um trauma da coluna cervical, porém, acreditando na melhora do amigo, Suzuki afirma que ele não ter morrido no acidente mostra que ele ainda tem um propósito na terra.

“A gente continua aguardando o despertar dele, que é extremamente importante… Eu tenho certeza de que, se ele não morreu no acidente, se ele chegou aqui no estado em que ele chegou e está nessa luta tão difícil, é porque deve ter uma razão”, afirmou

Por fim, ela ressalta o quão especial o maquiador é, citando algumas das suas qualidades e garantindo que ele merece sair dessa o mais rápido possível.

“O Ricardinho é um cara muito especial. É um menino bom, de muita luz. […] Ele gosta de correr, de fazer piada, de deixar as pessoas felizes. […] É um cara que merece muito sair dessa de uma forma leve”, finalizou Suzuki

Para quem não lembra, o maquiador, que estava desaparecido, foi encontrado na última quinta-feira (24) e foi levado em estado grave para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ), após ser atropelado na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.