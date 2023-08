Deolane faz cirurgia de lipoaspiração de alta definição: “Precisam ver como eu fiquei”

A influenciadora e advogada revelou que não falou sobre o assunto antes, para não atrair olho gordo para o seu procedimento.

Amores, no fim da manhã desta terça-feira (29), a influenciadora e advogada Deolane Bezerra revelou através do seu instagram que passou por uma cirurgia de lipoaspiração de alta definição. De acordo com ela, a mesma não revelou sobre a operação com antecedência para não atrair energias ruins para o momento da cirurgia.

“Tomei a decisão de só falar depois que terminasse porque do mesmo jeito que têm pessoas que torcem, têm pessoas que não torcem. Vai saber né? Então, vai jogar energia ruim para lá”, revelou a advogada.

Por fim, ela informa que a cirurgia correu tudo bem e ressalta que ficará uma gostosa após passar pelo pós operatório. “Mas está tudo bem, vou ficar uma gostosa. Vocês precisam ver como eu fiquei.”