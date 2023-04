MC Sabrina reaparece nas redes e divulga laudo médico de hospital psiquiátrico

Nesta segunda-feira (17), a MC compartilhou um laudo médico do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ)

São Paulo – SP

MC Sabrina, dona dos hits “Dessa Vez”, “Bonde Passando”, e “Ela Joga o Cabelo”, reapareceu nas redes sociais no último domingo (16) após seu nome ter circulado na web com uma campanha de procura iniciada pela cantora Pocah. Sabrina rebateu especulações.



“Viemos por meio desta, esclarecer que as acusações caluniosas de ‘cárcere privado, e dopar’ a MC Sabrina (Sabrina Luíza de Souza) não procedem”, diz a nota de esclarecimento em seu perfil no Instagram.



O texto também esclarece a verdade sobre o diagnóstico: “Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade, ao qual a mesma está em tratamento no SUS”. A funkeira já havia revelado internação psiquiátrica quando participou do reality “Lucky ladies” com outras MCs em 2015.



Mais tarde, Sabrina apareceu em vídeo nos Stories defendendo sua privacidade. “Motivo pessoal é motivo pessoal. Motivo artístico, onde expressamos a nossa arte, é sempre dito”, declarou, poupando comentários sobre o sumiço. Ela avisou também que voltará com projetos musicais.



Nesta segunda-feira (17), a MC compartilhou um laudo médico do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ). O documento mostra que Sabrina iniciou atendimento em 2017 e passou por internações desde então, além de ter acompanhamento médico regular.



Maria Luiza, mãe de MC Sabrina, falou à RecordTV Rio: “Ela teve depressão, devido a muitas coisas que aconteceram com ela no mundo artístico”. A MC não se pronunciou na entrevista.