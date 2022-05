MC Melody reclama do preço de gasolina ao abastecer carrão de luxo

Cantora se assusta com preço de combustível e ainda brinca com título de um dos sucessos

Dona de um Lamborghini, avaliada em quase R$ 1 milhão, MC Melody sentiu na carteira que a maioria dos brasileiros sente quando chega a um posto de gasolina: o alto preço do combustível. A cantora assumiu o susto ao encher o tanque do carrão: ” Gasolina podium R$ 10 reais! Assalto Perigoso”, comentou já aproveitando para fazer uma brincadeira com o título de um dos seus maiores sucessos nas redes sociais.

“Assalto Perigoso” é um remix do sucesso “Positions”, de Ariana Grande. Melody apostou em uma versão piseiro do hit internacional. A Lamborghini Gallardo de rosa punk que a cantora tem foi um presente de aniversário de seus 15 anos, completados em fevereiro.

Recentemente, Melody compartilhou com seus seguidores sobre mais um ‘presente’ para a família. A cantora comprou uma mansão no Arujá, na região metropolitna de São Paulo. “Poderosa, empresária, eu sou f*, milionária”, comentou Melody na foto que compartilhou em sua página nas redes sociais.

Melody fez quinze anos em fevereiro, mas só comemorou em maio com uma super festa. Na ocasião, no lugar do bolo para os convidados, ela mostrou que a atração do evento era a Lamborghini Gallardo.

Originalmente, o automóvel veio de fábrica na cor branca, mas foi customizado e envelopado na cor que a cantora queria: rosa. Modelo 2009, ele está avaliado em cerca de R$ 900 mil, de acordo com a tabela Fipe.