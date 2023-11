Matthew Perry estava ‘ótimo’ antes da morte, diz criadora de ‘Friends’

Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado (28)

FOlhapress

São Paulo – SP

Marta Kauffman, co-criadora de “Friends”, disse que conversou com Matthew Perry duas semanas antes de sua morte e que o ator estava “ótimo, feliz e alegre.”

Kauffman falou sobre a conversa com Perry no programa Today, na manhã desta quarta-feira. “Ele não parecia chateado com alguma coisa e estava em um ótimo momento, o que faz essa situação parecer injusta”, disse a criadora.

Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último sábado (28).

“Meu primeiro instinto foi enviar uma mensagem a ele. É difícil de compreender, em um instante ele estava aqui feliz, e no outro ‘poof'”, disse Kauffman, que afirmou que o amigo estava sóbrio e que tinha parado de fumar cigarros.

Em uma de suas últimas entrevistas, Matthew Perry disse que não queria ser lembrado apenas por sua participação em “Friends”, mas também por ajudar outras pessoas a enfrentar o vício em drogas e álcool.

“Quando eu morrer, não quero que ‘Friends’ seja a primeira coisa mencionada. Eu quero que essa [a luta contra as drogas] seja a primeira coisa a ser mencionada. E vou viver o resto da minha vida por isso”, disse o ator, em trecho recuperado pela Variety.