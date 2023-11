Indicado ao Grammy Latino, Bryan Behr lança “Não Vejo a Hora”

Mais maduro, o artista apostou em uma nova atitude e sonoridade, mas sem deixar de lado seu olhar poético

Artista inquieto e sedento por desafios, Bryan Behr, que acaba de ser indicado ao Grammy Latino, apresenta seu novo single, “Não vejo a hora”, que chegou ontem (31) às plataformas de música:

Mais maduro, o artista apostou em uma nova atitude e sonoridade, mas sem deixar de lado seu olhar poético sobre suas vivências e composições.

“Não vejo a hora do meu cabelo encaracolar com o teu, a gente junto é bom você já percebeu, pois não demore para nossa viagem. Eu sonho tanto em ver teu rosto contornando a luz do sol, de me atirar sem nem pensar no teu anzol, para ter certeza que não é miragem”. Assim começa a canção que fala sobre o desejo real e carnal, mas com a pegada poética e única de Bryan, que tem tudo para virar trilha de muitos encontros, flertes e romances.

“Esse trabalho é bem diferente de tudo que já fiz. Além de um novo caminho de produção, ele também é mais visual e marca uma nova etapa da minha carreira, não só para os meus fãs, mas para todas as pessoas que já tiveram contato com minha música. Desejo que o público curta muito e se divirta comigo nesse novo momento, assim como me diverti produzindo esse single com o incrível Paul Ralphes e com meu amigo e grande produtor Davi Carturani”, comenta o cantor.

O clipe, assinado pela CAVE e com direção de Hideki Onuki, foi gravado no centro de São Paulo. Nele, Bryan protagoniza um flerte cheio de segundas intenções com a vizinha que mora no prédio em frente ao seu, interpretada pela atriz e modelo Liandra Guimarães, em cenas provocantes e cinemáticas que vão prender a atenção do público e acender sua imaginação.

“’Não vejo a hora’ é quente. É calma, pesada, abafada. É SP 40 graus. Nesse single, pudemos trazer um lado do Bryan nunca visto anteriormente, sem deixar de lado o universo de todo seu material. Seu interesse pelos astros é repentinamente interrompido pela curiosidade de saber quem é sua nova vizinha. Através de suas janelas, eles cruzam olhares e interações. Em uma ‘falha no tempo’, vemos as coisas se desenrolarem de forma inusitada. Entre várias outras palavras chave em comum que encontramos em uma de nossas dinâmicas criativas, escolhemos a dedo as sensações que queríamos inserir no clipe, trazendo exagero e intensidade para certos elementos visuais e narrativos”, comenta Hideki Onuki, diretor da CAVE.

Com o início do novo ciclo, Bryan anuncia o encerramento da turnê “Todas as coisas do coração” com um show de despedida na Casa Natura, em São Paulo, no dia 3 de novembro. O artista adianta que o novo single estará no repertório dessa apresentação, para fechar com chave de ouro a tour que emocionou várias cidades do país.