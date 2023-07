Marido de Zé Celso e ator que ajudou em resgate estão internados e com Covid-19

Fogo teve início no quarto do dramaturgo e se espalhou para a sala do apartamento

Marcelo Drummond, de 60 anos, marido de José Celso Martinez Corrêa, e Victor Rosa, ator que ajudou a tirar Zé Celso de seu apartamento em chamas, sofreram danos e estão internados no Hospital São Paulo, de acordo com um amigo próximo.



Segundo o ator Pascoal da Conceição, amigo próximo dos dois que também faz parte da equipe do Teatro Oficina, ambos estão com um nível alto de monóxido de carbono no sangue e testaram positivo para Covid-19.



Da Conceição disse que o fogo teve início no quarto e se espalhou para a sala do apartamento. O quarto ficou completamente destruído. Roupas, arquivos, livros e cadernos armazenados no cômodo teriam colaborado para o alastramento do fogo.

Fonte: Folha de S. Paulo