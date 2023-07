Espetáculo “Elas Cantam Legrand” homenageia o pianista, compositor e arranjador francês

Nas vozes de Lívia Bergo, Mirian Marques e Luciana Tavares, a homenagem ao premiado artista terá três apresentações

O pianista, arranjador, maestro e compositor Michel Legrand é o homenageado no espetáculo “Elas cantam Legrand”, projeto inédito que presta tributo ao vencedor do Oscar por Melhor Canção Original (três estatuetas), 5 Grammys e Globo de Ouro. Nas vozes de Lívia Bergo, Mirian Marques e Luciana Tavares, a homenagem ao premiado cantor e músico francês terá três apresentações, dias 6 e 8 de julho, no CTJ HALL, na Casa Thomas Jefferson, e dia 12 de julho, no Teatro da Escola de Música de Brasília. Sempre às 19h30 e com entrada gratuita ao público.

Com arranjos inéditos, o espetáculo “Elas cantam Legrand” reúne sucessos do artista que musicou os filmes, “Duas Garotas Românticas” (1967), “Tempo de Amar, Tempo de Esquecer” (1969), “Uma Mulher é Uma Mulher” e escreveu e trabalhou com grandes nomes da música, como Frank Sinatra, Edith Piaf e Robert Altman, através de uma ótica brasileira, cheia de diversidade de estilos e linguagens que unem música popular e erudita. Somados ao jazz ensemble formado por Iara Gomes, Bruno Rejan e Elias Caires, o show conta com as participações especiais do Maestro Deyvison Miranda (piano) e da violinista Kathia Pinheiro.

“Elas Cantam Legrand” promete releituras de peças do compositor, unindo ritmos brasileiros e enriquecendo o repertório com a criação de uma conexão sem barreiras entre música popular e aspectos da linguagem musical erudita.

Apaixonado pela música em todas as suas formas e cores, Michel Legrand derramou paixão sobre a sua obra. Sempre à vontade em qualquer situação musical, ele derrubou as barreiras entre o jazz, a música clássica e a música de fácil apreciação.

Serviço

“Elas Cantam Legrand”

Dias: 6 e 8/7/2023

Hora: 19h30

Local: CTJ HALL – Casa Thomas Jefferson – SEP Sul 706/906

Dia: 12/07/2023

Hora: 19h30

Local: Teatro da Escola de Música de Brasília – SGAS II SGAS 602

Entrada franca e classificação livre