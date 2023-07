Na Praia recebe o melhor do samba e do sertanejo nesta semana

Ingressos ainda estão à venda no app e no site

Depois de estrear com Saulo, Alexandre Pires, Seu Jorge, Maiara e Maraísa, Poze do Rodo e muito mais, o Na Praia 2023 chega à segunda semana com shows de samba e sertanejo no sábado (8) e domingo (9).

No sábado, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Xande de Pilares agitam o complexo de entretenimento; domingo, é dia de Jorge & Mateus, Fred & Fabrício e Xand Avião festejarem em Brasília.

Os ingressos para o Na Praia Festival 2023 estão disponíveis e podem ser garantidos pelo app/site R2 com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Próximos shows:

Sábado, 8 de julho: Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Xande de Pilares

Domingo, 9 de julho: Jorge & Mateus, Fred & Fabrício e Xand Avião

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival